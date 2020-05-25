Комітет Ради рекомендує ухвалити проєкт про реструктуризацію боргів ДП "Антонов"

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №3350.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного проєкт закону №3350 і прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичним доопрацюванням", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ухвалення проєкту закону "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" (№ 3350) дозволить завершити передачу Вищому антикорупційному суду нежитлової будівлі у Києві, яку на даний час Вищий антикорупційний суд вже використовує на правах оренди. Очікується також, що ухвалення законопроєкту сприятиме покращенню стану ДП "Антонов" через погашення частини його зобов’язань перед бюджетом шляхом передачі прав на непрофільний актив, який не використовувався держпідприємством до цього часу.

Як повідомляє Інформуправління Апарату ВР, члени Комітету заслухали позицію з цього питання керівника заводу ДП "Антонов". Зокрема, він повідомив, що підтримує ухвалення законопроєкту, оскільки він дозволить підприємству зекономити обігові кошти.

Підтримати проєкт закону також попросив представник Вищого антикорупційного суду, оскільки таке рішення суттєво покращить умови роботи суду.

Під час обговорення йшлося про необхідність звернутися до відповідних органів з проханням провести аудит і оцінку майна ДП "Антонов".

Крім того, члени Комітету розглянули проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" щодо надання можливості приватизації житлового фонду, що перебуває в комунальній власності" (№ 3031).

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного і прийняти його у першому читанні за основу. Водночас для доопрацювання проєкту до другого читання Комітет звернувся до Кабінету міністрів з вимогою надати протягом десяти днів перелік об’єктів державного фонду, що перебувають у комунальній власності, які знаходяться в межах історико-культурних заповідників та історико-культурних територій.