Комітет Ради чекає від уряду список держоб’єктів, які не підлягають приватизації

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку звернеться до Кабінету міністрів України з вимогою протягом десяти календарних днів внести на розгляд парламенту перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Так, зазначається, що комітет на своєму засіданні розглянув проєкти законів "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-1) і "Про відновлення дії Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-2), які були зареєстровані як альтернативні до законопроєкту, поданого попереднім складом Кабінету міністрів.

"Обидва проєкти законів Комітет рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні відхилити. І прийняв рішення звернутися до Кабінету міністрів України з вимогою протягом десяти календарних днів, відповідно до закону “Про приватизацію державного і комунального майна, внести на розгляд Верховної Ради перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації", - йдеться у повідомленні.

Під час обговорення зазначалося, що згідно із законом “Про приватизацію державного і комунального майна”, список об’єктів, які не підлягають приватизації, має подавати Кабінет міністрів, а не народні депутати, тому обидва альтернативні законопроєкти неприйнятні.

Народні депутати обговорили процедуру узгодження і обговорення переліку таких об’єктів.