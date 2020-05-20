Велика приватизація розпочнеться після карантину - Президент

Велика приватизація розпочнеться після зняття карантину, і першим об'єктом, який виставлять на продаж, стане столичний готель "Дніпро".

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується середньої і великої приватизації, то все готово, все буде поводитись після СOVID-19, перший об'єкт, а саме готель "Дніпро", готовий (до приватизації - ред.)",- сказав Зеленський.

Він зазначив, що те ж саме стосується й інших великих підприємств, в тому числі й Центренерго, а також тих, які не підпадають під категорію стратегічних для держави.

Президент також наголосив, що мала приватизація продовжується, а Фонд державного майна навіть перевиконав план щодо неї, і до бюджету вже надійшло більше коштів, ніж попередньо заплановано.

Як повідомляв Укрінформ, у Фонді державного майна заявляли, що навесні 2020 року буде виставлено на продаж на аукціоні столичний готель "Дніпро" за стартовою ціною у 10 млн дол.

Наприкінці березня стало відомо, що Фонд державного майна не виставлятиме на приватизаційні аукціони об’єкти великої приватизації та державні підприємства в умовах світової економічної турбулентності, спричиненої епідемією COVID-19.

У середині лютого голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що ФДМУ цьогоріч планує продати понад 500 підприємств.

У 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.