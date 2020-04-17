Частина орендарів може бути повністю звільнена від плати за держмайно - ФДМУ

Фонд державного майна підготував проєкт урядової постанови щодо підтримки орендарів держмайна на час вимушеної зупинки роботи через карантин. Зокрема, частина орендарів може бути повністю звільнена від орендної плати, а ще частина - отримає від 50% до 75% знижки.

Про це під час онлайн-трансляції на сторінці ФДМУ в Facebook заявив перший заступник голови Фонду держмайна Леонід Антонєнко, який курирує у відомстві напрямок оренди.

"Фонд підготував проєкт постанови Кабінету міністрів «Деякі питання орендної плати за державне майно». Проєкт пройшов громадське обговорення, за результатами якого Фонд вніс додаткові зміни до зазначеного проєкту", - повідомив перший заступник голови ФДМУ.

За словами Антонєнка, проєкт уже погоджено в Державній регуляторній службі.

У разі ухвалення цієї постанови, частина орендарів, які орендують приміщення за певними цільовими призначеннями, будуть повністю звільнені від орендної плати, а ще частина отримає значні знижки - від 50% до 75%.

Окрім того, більшість орендарів нерухомого державного майна, за певними винятками, отримують розстрочення зі сплати орендної плати до Державного бюджету України до 1 вересня 2020 року.

Згідно з проєктом, повністю звільняються від орендної плати за користування нерухомим державним майном орендарі:

приміщень (в учбових корпусах) закладів освіти і науки державної форми власності з метою розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів;

торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів;

ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для закладів освіти;

приміщень для розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари.

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Також передбачається повністю звільнити від орендної плати орендарів приміщень для розміщення приватних закладів освіти; державних закладів освіти, що частково фінансуються з держбюджету, та закладів освіти, що фінансуються з місцевого бюджету; закладів позашкільної освіти (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільної освіти; видавництв, що видають продукцію українською мовою; торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою; фізкультурно-спортивних закладів; бібліотек, музеїв; шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів; закладів культури; салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів.

Також пропонується звільнений від орендної плати орендарів приміщень для організації концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності; побутового обслуговування населення; туроператорської та турагентської діяльності.

До переліку тих, кому орендну плату пропонується зменшити до 50%, належать, зокрема, орендарі, що використовують нерухоме державне майно для розміщення кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють/ не здійснюють продаж товарів підакцизної групи; ресторанів, у тому числі з нічним режимом роботи; їдалень, буфетів, які не продають товарів підакцизної групи; комп'ютерних клубів та інтернет-кафе; торговельних об'єктів з продажу промислових товарів (крім роздрібної торгівлі засобами гігієни); торговельних об'єктів з продажу секонд-хенду; приміщень для проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні; готелів; офісних приміщень (у тому числі в аеропортах).