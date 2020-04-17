ФДМУ не буде автоматично скасовувати орендну плату на час карантину

Для отримання пільги з плати за оренду державного майна орендарі мусять довести, що не використовували це майно у період карантину, а припинення діяльності відбулося саме внаслідок карантинних заходів.

Про це під час онлайн-трансляції на сторінці ФДМУ у Facebook заявив перший заступник голови Фонду державного майна Леонід Антонєнко, який курирує у відомстві напрямок оренди.

"Фонд державного майна звертає увагу, що для розгляду та ухвалення рішення щодо застосування статті 762 Цивільного кодексу України орендодавцям державного майна необхідно мати докази того, що наймач не використовує майно за призначенням, і що між цим рішенням наймача і карантином є причинно-наслідковий зв'язок", - підкреслив Антонєнко.

Посадовець підкреслив, що перелік випадків, коли неможливість здійснювати діяльність була пов'язана саме з карантином і коли не потрібні докази, що діяльність не здійснювалася, є досить обмеженим.

"Це можливо лише в тих випадках, коли введено пряму заборону на використання певних об’єктів", - зазначив він.

Зокрема, до таких випадків належать використання орендованих приміщень у закладах освіти; з метою проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних і рекламних); для розміщення автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні, а також для розміщення приміщень, в яких реалізуються квитки автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення.

"Ці заборонені під час карантину види діяльності прямо згадані в постанові Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року №211, з наступними змінами і доповненнями, в тому числі в постанові Кабінету міністрів від 2 квітня 2020 року №255", - нагадав перший заступник голови ФДМУ.

В інших випадках, заявив Антонєнко, потрібно збирати докази.

Так, звільнення наймачів, які орендують приміщення державної власності з метою розміщення закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, від сплати орендної плати можливе за умови, що: у закладах громадського харчування не здійснюється діяльність із надання послуг із застосуванням адресної доставки замовлень; у закладах торговельного і побутового обслуговування населення не здійснюється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

Як відомо, у цих випадках Кабінет міністрів дозволяє здійснювати діяльність, і для застосування звільнення, передбаченого Цивільним кодексом, орендодавцю необхідно переконатися, що орендарі припинили діяльність попри те, що користування об'єктом оренди прямо не заборонено.

Окрім прямо зазначених у постанові Кабміну випадків дозволеного використання приміщень під час карантину, можуть бути й інші випадки, про які в постанові Кабміну не йдеться. Скажімо, офіси чи виробничі приміщення. Орендарі таких приміщень у кожному випадку приймають власне рішення, закрити бізнес повністю чи продовжувати працювати у обмеженому режимі.

Якщо орендар ухвалив рішення закрити бізнес через карантин, орендодавцю належить переконатися, що орендовані приміщення дійсно не використовуються і що існує зв'язок між карантином і фактом невикористання орендарем приміщення.

Фонд державного майна роз'яснив, що для отримання відповідних доказів орендодавцям і балансоутримувачам належить здійснити комісійний огляд об’єкту оренди. Орендодавцям також необхідно отримати від орендарів інформацію від податкового органу, яка може засвідчити, що орендарі не отримували під час дії карантину доходу від використання об’єкта оренди.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.