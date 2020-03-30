Фонд держмайна поки не виставлятиме на продаж об’єкти великої приватизації

Фонд державного майна не виставлятиме на приватизаційні аукціони об’єкти великої приватизації та державні підприємства до стабілізації ситуації на фінансових ринках.

Про це голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко повідомив у Facebook.

"В умовах світової економічної турбулентності, спричиненою епідемією COVID-19, наразі приймаємо рішення утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об’єктів великої приватизації та державних підприємств до стабілізації ситуації на фінансових ринках. Підготовка підприємств до залучення інвесторів продовжується. Проводяться аудити та розробка маркетингових матеріалів для найшвидшого виставлення на аукціони об'єктів одразу після подолання кризи",- написав Сенниченко.

Він наголосив, що політичний курс на приватизацію та залучення інвестицій в економіку України залишається незмінним: нестратегічні об’єкти та надлишкове майно повинні бути передані на чесних та конкурентних аукціонах компетентним інвесторам.

Сенниченко нагадав, що досвід країн, що пройшли етапи приватизації, показує, що на вкладений євро або гривню в придбання активу, інвестор ще вкладає 4–6 євро/гривень у модернізацію підприємства, розбудову занедбаних об’єктів, створюючи робочі місця та базу для оподаткування.

"Тисячі невеликих об’єктів малої приватизації: лазні, гаражі, занедбані будиночки, непрацюючі об’єкти, незавершене будівництво — це об’єкти для інвестицій малого та середнього бізнесу, об’єкти для інвестування заощаджень", - підкреслив очільник ФДМУ.

Читайте також: Фонд держмайна продав Київпассервіс за 231 мільйон

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна у 2020 році планує продати понад 500 підприємств. Про це голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв у середині лютого.

У 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд гривень, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.