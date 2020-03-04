Фонд держмайна продав Київпассервіс за 231 мільйон

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав ДП “Київпассервіс” за 230 897 987 грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

“4 березня успішно завершився аукціон з продажу «Київпассервіс» — одного з найбільших підприємств з надання послуг перевізникам та пасажирам. Об’єкт буде передано новому власнику за 230 897 987 грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в аукціоні взяли участь 3 учасники, а ціна продажу підприємства зросла майже на 18%.

У фонді також нагадали, що у попередньому аукціоні з продажу підприємства у серпні 2019 року ніхто не брав участі.

“Проте цього разу, новий підхід у розкритті інформації про підприємство та сотні сторінок опублікованих документів дозволив зацікавити інвесторів”, - зауважили у відомстві.

Як відомо, ДП “Київпассервіс” було створене у 2005 році. У травні 2015 року Міністерство інфраструктури України внесло ДП «Київпассервіс» до переліку об’єктів, призначених на приватизацію.

До складу підприємства входить Центральний автовокзал міста Києва та 24 автостанції, 5 з яких розміщено в Києві, а 19 – у Київській області.