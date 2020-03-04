Фонд держмайна продав Київпассервіс за 231 мільйон

Фонд держмайна продав Київпассервіс за 231 мільйон

Укрінформ
Фонд державного майна України (ФДМУ) продав ДП “Київпассервіс” за 230 897 987 грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

“4 березня успішно завершився аукціон з продажу «Київпассервіс» — одного з найбільших підприємств з надання послуг перевізникам та пасажирам. Об’єкт буде передано новому власнику за 230 897 987 грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в аукціоні взяли участь 3 учасники, а ціна продажу підприємства зросла майже на 18%.

У фонді також нагадали, що у попередньому аукціоні з продажу підприємства у серпні 2019 року ніхто не брав участі.

“Проте цього разу, новий підхід у розкритті інформації про підприємство та сотні сторінок опублікованих документів дозволив зацікавити інвесторів”, - зауважили у відомстві.

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Як відомо, ДП “Київпассервіс” було створене у 2005 році. У травні 2015 року Міністерство інфраструктури України внесло ДП «Київпассервіс» до переліку об’єктів, призначених на приватизацію.

До складу підприємства входить Центральний автовокзал міста Києва та 24 автостанції, 5 з яких розміщено в Києві, а 19 – у Київській області.

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