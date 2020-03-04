Укрзалізниця виставила на “голландські аукціони” 2020 вагонів
Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
“Укрзалізниця вже оголосила 196 «голландських аукціонів» на 2020 вантажних вагонів. Серед них групові та маршрутні відправлення хопер-зерновозів — 1200 вагонів, напіввагонів — 800 та 20 критих вагонів”, - ідеться у повідомленні.
Зокрема, запропоновано 120 лотів на групові відправлення 1200 хопер-зерновозів по 5-20 вагонів у лоті, та 18 лотів на маршрутні відправлення хопер-зерновозів по 54 вагони у лоті. Стартова ціна одного хопер-зерновоза - 1136 грн.
Також оголошено 56 лотів на групові відправлення 800 напіввагонів по 5-20 вагонів у лоті та 12 лотів на маршрутні відправлення по 50 напіввагонів у лотів. Початкова вартість напіввагона - 902 грн.
Крім того, запропоновано 20 лотів на 20 критих вагонів. Стартова ціна одного такого вагона — 1172 грн.
У компанії зазначають, що ціна за використання вагонів під час «голландського аукціону» на першому етапі знижується, а на другому етапі може як збільшитися, так і залишитися на рівні першого етапу.
Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця 26 лютого провела перший “голландський аукціон”, на якому реалізувала 5 лотів із 40 вантажними вагонами-зерновозами.
"Голландський аукціон" - це аукціон, в ході якого спочатку оголошується найвища ціна на товар, що продається, а потім ставки знижуються до тієї, на яку погодиться перший покупець, якому і продається товар.