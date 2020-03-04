Укрзалізниця виставила на “голландські аукціони” 2020 вагонів

Укрзалізниця оголосила 196 “голландських аукціонів” на 2020 вантажних вагонів.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Укрзалізниця вже оголосила 196 «голландських аукціонів» на 2020 вантажних вагонів. Серед них групові та маршрутні відправлення хопер-зерновозів — 1200 вагонів, напіввагонів — 800 та 20 критих вагонів”, - ідеться у повідомленні.

Зокрема, запропоновано 120 лотів на групові відправлення 1200 хопер-зерновозів по 5-20 вагонів у лоті, та 18 лотів на маршрутні відправлення хопер-зерновозів по 54 вагони у лоті. Стартова ціна одного хопер-зерновоза - 1136 грн.

Також оголошено 56 лотів на групові відправлення 800 напіввагонів по 5-20 вагонів у лоті та 12 лотів на маршрутні відправлення по 50 напіввагонів у лотів. Початкова вартість напіввагона - 902 грн.

Крім того, запропоновано 20 лотів на 20 критих вагонів. Стартова ціна одного такого вагона — 1172 грн.

У компанії зазначають, що ціна за використання вагонів під час «голландського аукціону» на першому етапі знижується, а на другому етапі може як збільшитися, так і залишитися на рівні першого етапу.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця 26 лютого провела перший “голландський аукціон”, на якому реалізувала 5 лотів із 40 вантажними вагонами-зерновозами.

"Голландський аукціон" - це аукціон, в ході якого спочатку оголошується найвища ціна на товар, що продається, а потім ставки знижуються до тієї, на яку погодиться перший покупець, якому і продається товар.