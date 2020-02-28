Укрзалізниця на голландському аукціоні розподілила 40 вагонів
Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
“26 лютого Укрзалізниця провела перший голландський аукціон, під час якого компанія мала змогу випробувати процедуру торгів. На аукціон були виставлені 6 маршрутів та 400 вагонів-зерновозів повагонними відправками по 5 і по 10 вагонів. За результатами аукціону Укрзалізниця реалізувала 10% повагонних відправок – 5 лотів загалом на 40 вагонів. При цьому базова ставка на зерновози в 1 136 грн була знижена до 727 – 738 грн”, - ідеться у повідомленні.
За словами директора з розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева, в компанії не побачили високої активності учасників першого голландського аукціону.
“Ймовірно, це пов’язано з тим, що не всі користувачі були обізнані про механізми проведення”, - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого Укрзалізниця повідомила про запровадження голландських аукціонів при розподілі вантажних вагонів через систему ProZorro.Продажі.
Голландський аукціон - це аукціон, в ході якого спочатку оголошується найвища ціна на товар, що продається, а потім ставки знижуються до тієї, на яку погодиться перший покупець, якому і продається товар.