Укрзалізниця на голландському аукціоні розподілила 40 вагонів

Укрзалізниця провела перший голландський аукціон, на якому реалізувала 5 лотів із 40 вантажними вагонами-зерновозами.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“26 лютого Укрзалізниця провела перший голландський аукціон, під час якого компанія мала змогу випробувати процедуру торгів. На аукціон були виставлені 6 маршрутів та 400 вагонів-зерновозів повагонними відправками по 5 і по 10 вагонів. За результатами аукціону Укрзалізниця реалізувала 10% повагонних відправок – 5 лотів загалом на 40 вагонів. При цьому базова ставка на зерновози в 1 136 грн була знижена до 727 – 738 грн”, - ідеться у повідомленні.

За словами директора з розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева, в компанії не побачили високої активності учасників першого голландського аукціону.

“Ймовірно, це пов’язано з тим, що не всі користувачі були обізнані про механізми проведення”, - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого Укрзалізниця повідомила про запровадження голландських аукціонів при розподілі вантажних вагонів через систему ProZorro.Продажі.

Голландський аукціон - це аукціон, в ході якого спочатку оголошується найвища ціна на товар, що продається, а потім ставки знижуються до тієї, на яку погодиться перший покупець, якому і продається товар.