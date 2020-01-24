Укрзалізниця цьогоріч планує відремонтувати до 500 пасажирських вагонів

За підтримки уряду Укрзалізниця планує відремонтувати 300-500 пасажирських вагонів вже цього року.

Про це повідомив очільник компанії Євген Кравцов у інтерв’ю BBC News Україна.

“Укрзалізниця винайшла модель, за якою у 2020 році може провести капітальний ремонт до 500 пасажирських вагонів”, - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Кравцов, найбільше скарг на якість пасажирських вагонів викликають старі вікна, з яких дує, зношені туалети, опалення. "Ми знайшли модель, як мінімальними коштами провести капітальний ремонт по цих позиціях. Це заміна вікон на нові склопакети, заміна санвузлів, заміна опалення", - сказав він.

За підрахунками спеціалістів Укрзалізниці, за такою формулою можна провести оновлення одного вагона за 1 млн гривень, а, для порівняння, повністю новий вагон вартує сьогодні 25 млн гривень, капітальний ремонт — 11-12 млн гривень.

“На 2020 рік закладаємо можливість відремонтувати 300-500 вагонів. Якщо зможемо тримати такі темпи, то за приблизно три роки зможемо забути про проблему вагонів економ-сегменту. Сподіваюсь, що цю ініціативу підтримують на рівні уряду і ми зможемо почати цю програму”, - додав Кравцов.