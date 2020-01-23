Укрзалізниця торік отримала понад 2,5 мільярда прибутку - Кравцов

За попередніми підрахунками, у 2019 році прибуток АТ "Укрзалізниці" становив 2,5-3 млрд гривень.

Про це розповів голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов в інтерв’ю для BBC News Україна.

"Попередньо, за минулий рік ми виходимо на прибуток 2,5-3 млрд гривень. Більше нас заробляє лише "Нафтогаз", - заявив Кравцов.

Він зазначив, що наразі компанія функціонує стабільно, але для того, щоб покращити якість послуг Укрзалізниці необхідні великі капітальні витрати.

"Якщо казати про пасажирський сегмент, то потреба у фінансуванні, наприклад, тільки приміського сполучення, щоб оновити парк приміських поїздів, - це десятки мільярдів гривень", - сказав голова правління "Укрзалізниця".

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Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році чистий прибуток АТ "Укрзалізниця" становив 203,9 млн грн, що на 80% більше, ніж у 2017 році.