Гончарук розраховує завдяки Deutsche Bahn подолати корупцію на Укрзалізниці

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розраховує за допомогою національного оператора залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG подолати корупцію на Укрзалізниці та покращити якість послуг.

Про це він сказав журналістам після Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Із німцями ми очікуємо, що з Укрзалізниці остаточно піде корупція, яка там досі існує. Ми очікуємо, що це дозволить нам максимально швидко, протягом найближчих років, кардинальним чином змінити якість сервісу для людей, які користуються Укрзалізницею”, - сказав Гончарук.

Він наголосив на тому, що нині корупція на Укрзалізниці залишається великою проблемою. “Нинішній стан Укрзалізниці я б характеризував як дуже поганий”, - зазначив Гончарук.

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За словами глави уряду, Deutsche Bahn AG - велика компанія, яка має не тільки доступ до дешевих ресурсів, а й досвід організації багатьох процесів, що буде корисним для української компанії.

Як повідомлялося, 22 січня у м. Давосі під час економічного форуму в присутності Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука міністр інфраструктури Владислав Криклій підписав Угоду про наміри між Міністерством інфраструктури України і компанією Deutsche Bahn AG щодо подальшої співпраці у транспортній галузі та розвитку АТ “Укрзалізниця”.