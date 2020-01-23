Уряд хоче передати Укрзалізницю на 10 років в управління німецькому оператору

Уряд хоче передати "Укрзалізницю" на 10 років в управління найбільшому німецькому залізничному оператору Deutsche Bahn AG.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора для України був дуже хороший день. Ми дуже добре, дуже круто зустрілися із нашими друзями з Міжнародного валютного фонду. Вчора був підписаний меморандум між міністерством інфраструктури та Deutsche Bahn. Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу", - заявив він.

За словами Гончарука, рішення по залізниці – це "екосистемне рішення, яке має показати, що Україна безпрецедентно відкрита до світу, до нових стандартів".

"Звичайно, про деталі ще потрібно домовлятися. Офіційні документи ще мають бути підписані, але політичне рішення щодо цього вже ухвалено, і це вже величезний крок", - зазначив прем’єр.

Він додав, що вчора також вдалося "розмістили євробонди на рекордно вигідних для України умовах – це означає що нашій країні вже почали вірити".