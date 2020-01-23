Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення податків — Гончарук

Уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення податкового законодавства.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство у сторону зменшення та спрощення, але зараз рано про це говорити. Цю архітектуру ми презентуватимемо пізніше”, - сказав Гончарук.

За його словами, владі необхідно продовжувати валютну лібералізацію, тому що валютні кордони для капіталу - це погано. Звичайно, додав Прем’єр, Україні також необхідно спростити умови працевлаштування. “Тому що в Україні зараз, я так жартую, розлучитися простіше, ніж звільнити людину з роботи, а це диспропорція, яка не має місце бути”, - сказав він.

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Глава уряду додав, що в Україні треба вибудувати таку систему, де люди зможуть самостійно домовлятися між собою, без примусу держави. “Ми до цього поступово йдемо. Так само ми зберігаємо курс на євроінтеграцію. Ми будемо максимально прагнути синхронізувати наші правила, наші регуляції з європейськими колегами”, - запевнив він.

Як повідомляв Укрінформ, 22 та 23 січня Глава уряду перебуває з дводенним робочим візитом у Давосі, Швейцарія. Там він проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.