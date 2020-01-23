В Українському сніданку у Давосі бере участь Гончарук
Відео
Укрінформ
У четверг, 23 січня, в межах Всесвітнього економічного форуму 2020 року в Давосі проходить традиційний Український сніданок. Серед учасників Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Відео транслюється на Facebook-сторінці Прем'єра.
Серед учасників Українського сніданку:
Модератор Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN;
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України;
Олег Сенцов, український кінорежисер, колишній в’язень Кремля;
Девід Рубенштейн, співзасновник і спів-виконавчий голова правління Carlyle Group;
Роберт Шиллер, професор економіки Єльського університету;
Білл Форд, виконавчий директор General Atlantic;
Джаред Коен, головний виконавчий директор Jigsaw.
Як раніше повідомлялося, з 21 січня по 24 січня в швейцарському Давосі проходить щорічний Всесвітній економічний форум.
Фото: World Economic Forum