Укрзалізниця співпрацюватиме з китайською компанією CRCC - меморандум

АТ “Укрзалізниця” та китайська залізнична компанія CRCC підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"20 січня 2020 року в присутності Міністра інфраструктури України Владислава Криклія між АТ «Українська залізниця» і китайською компанією CRCC було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що меморандум є важливим етапом співробітництва для розвитку залізничного сполучення у напрямку Україна – КНР, залучення китайських партнерів для модернізації української залізниці та реалізації транзитного потенціалу України у сполученні ЄС – КНР.

"Ми розраховуємо, що співпраця між Укрзалізницею та CRCC дозволить значно покращити стан транспортної інфраструктури. Прагнемо залучити прямі структурні інвестиції в створення комплексу високошвидкісного залізничного сполучення не тільки між містами-мільйонниками в Україні, а й... привести Україну в Європу, коли дістатися залізницею до Варшави, Будапешта і Бухареста можна буде не більше ніж за 3 години, а з Києва до Одеси поїзд буде йти 1,5 години замість нинішніх 7–8», – прокоментував підписання документу міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він зазначив, що у міністерстві розраховують перезапустити й активізувати участь України в проєкті «Один пояс – один шлях», що дозволить повною мірою реалізувати транзитний потенціал України в континентальному вантажному товарному обороті.

"Ми хочемо знайти таку форму і формулу участі України в цьому багатосторонньому проекті, щоб модель win-win, тобто взаємний виграш сторін, був максимально реалізований», – підкреслив міністр.

Як повідомлялося, ініціатива "Один пояс - один шлях" об'єднує проєкти "Економічний пояс Шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях XXI століття", реалізацію яких Китай розпочав у вересні 2013 року. Ініціатива, зокрема передбачає укладення двосторонніх меморандумів про співробітництво з державами, які розташовані на транспортних євразійських маршрутах. За останні 5 років до ініціативи приєдналися понад 120 країн і 30 міжнародних організацій. В її рамках було підписано понад 180 двосторонніх угод.

"Економічний пояс Шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях XXI століття" — це сучасні транспортні коридори, які створені для вантажоперевезень між Китаєм та Європейським Союзом.