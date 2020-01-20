Компанія Deloitte може долучитися до реалізації концесійних проєктів — Криклій

Міністерство інфраструктури України зацікавлене у співпраці із компанією Deloitte, зокрема у сфері концесійних проєктів.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з глобальним лідером Deloitte в інфраструктурних та капітальних проєктах Майклом Флінном та директором з розвитку Deloitte в Україні Грегорі Фішманом, повідомляє пресслужба міністерства.

«Міністерство інфраструктури реалізує перші концесійні конкурси у портах Ольвія та Херсон та планує низку концесійних проєктів у портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса. Окрім портів, Міністерство інфраструктури також працює над проєктами концесії доріг, регіональних аеропортів Херсон, Чернівці, Запоріжжя, залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва та Чопа... Компанія Deloitte, як і її міжнародні партнери, також можуть долучитися до реалізації цих проєктів. Ми зацікавлені у залученні найкращих компаній», – сказав Криклій.

Він наголосив, що міністерство зацікавлене також у залученні найкращих міжнародних практик для підвищення ефективності управління, вдосконалення організаційно-правових та економічних засад ринку транспортних послуг України.

Як повідомлялося Deloitte Touche Tohmatsu Limited є однією з провідних у світі компаній, що надає аудиторські та консалтингові послуги у сфері стратегічного управління, операційної діяльності, супроводі реалізації проєктів. Офіси компанії діють у 150 країнах світу.