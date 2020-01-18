Мер Запоріжжя пов'язує обшуки в аеропорту з чутками про концесію

Мер Запоріжжя припускає, що обшуки, які вчора проводила СБУ у запорізькому аеропорту можуть бути пов'язані із бажанням міністерств передати аеропорт Запоріжжя в концесію.

Про це мер Запоріжжя Володимир Буряк написав у Facebook.

"Так, дійсно, вчора там (в аеропорту - ред.) була виїмка документів. Сказати, що для мене це було великою несподіванкою, не можу. З самого початку будівництва нового терміналу ми, м'яко кажучи, як на пороховій бочці. На жаль, у вітчизняних реаліях так прийнято: на один горошок - сім мисок. Особливо нездорова атмосфера склалася на заключному етапі будівництва терміналу, коли в міністерствах заговорили про необхідність передачі аеропорту Запоріжжя в концесію", - йдеться у пості.

Мер нагадав, що новий термінал запорізького аеропорту побудований на гроші запорізької громади. Тож, віддавати його у концесію місцева влада не збирається.

"Як розгортатимуться подальші події навколо аеропорту, прогнозувати складно. Як і складно назвати щирі мотиви організаторів обшуків. Не виключаю політичних бажань заблокувати роботу нашого з вами аеропорту та зірвати пуск нового терміналу в березні. Час покаже, але обшуки мене не залякають і я твердо стоятиму на позиції того, що аеропорт є і буде власністю запорізької громади, і відібрати його ніхто не зможе", - написав Буряк.

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Як повідомлялося, співробітники СБУ у Запорізькій області 17 січня проводили обшуки в КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя". За неофіційними даними - в рамках кримінального провадження, відкритого ще у 2015 році. Але водночас у справі є епізоди, пов’язані з будівництвом терміналу, яке розпочалось у 2017 році.

Представники Запорізької міської ради заявили, що обшук проходить законно, без зловживань та порушень. Аеропорт працював в штатному режимі.

Будівництво терміналу тривало два роки. «Укргазбанк» надав комунальному підприємству кредит на суму 13 млн доларів. Кредит брався на 5 років під 7,5%, в заставу банку місто віддало комунальний стадіон «Славутич-Арена».