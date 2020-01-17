СБУ проводить обшуки у запорізькому аеропорту

Сьогодні, 17 січня, співробітники СБУ у Запорізькій області проводять обшуки у запорізькому аеропорту. Аеропорт працює в штатному режимі. У міській раді говорять, що спецслужба цікавиться будівництвом нового терміналу.

Про це журналістам під час брифінгу повідомив начальник юридичного відділу Запорізької міської ради Валерій Зломинога, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кримінальна справа була порушена ще у 2015 році стосовно ще тодішнього керівництва аеропорту. Дана справа викликає більше запитань ніж відповідей. Події, про які йдеться, мали місце у 2017 році, але справа порушена у 2015 році. Де логіка, як можна у 2015 році порушити справу про події, які відбудуться у 2017 році? Обшук проходить в законному руслі, без зловживань та порушень. Аеропорт працює в штатному режимі», - прокоментував Зломинога.

За його словами, мова йде про правопорушення передбачені ст. 191, 364, 366 КК України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем; зловживання владою та службовим становищем; службове підроблення - ред.).

«Буде проведено аналіз документів, які видавались слідчими на місці, і надамо висновки стосовного того, з чим ми згодні, а з чим ні. Припускаємо що більш за все цікавляться будівництвом нового терміналу», - сказав керівник юридичного відділу міськради.

Зазначимо, інформація про те, що на території комунального аеропорту працюють спецслужби стала відомо близько 13:00. Однак на підприємстві заявили, що ситуацію не коментують і порадили звернутися до міськради.

В СБУ офіційний коментар обіцяли дати протягом дня.

Як раніше повідомлялося, в грудні минулого року в запорізькому аеропорту завершилося будівництво нового терміналу. Об'єкт, площею понад 12 000 кв.м будувався протягом двох років. КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» відкрило кредитну лінію в державному банку «Укргазбанк» на 13 млн доларів. Кредит брався на 5 років під 7,5%, в заставу банку місто віддало комунальний стадіон «Славутич-Арена».