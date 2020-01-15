У голови Державної податкової служби проводять обшук — джерело
Укрінформ
У податкових службах деяких областей, а також у голови ДПС Сергія Верланова проводяться обшуки.
Про це стало відомо кореспонденту Укрінформу з правоохоронних джерел.
Як повідомлялося, детективи НАБУ затримали в.о. керівника одеського облуправління ДПС в області Наталію Чеботарьову та її заступника при передачі прокурору 25 тисяч доларів за неперешкоджання поборам та отриманню хабарів від одеських підприємців.
Обом посадовцям облуправління ДПС повідомлено про підозру.