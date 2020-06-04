У І кварталі підприємства Укроборонпрому сплатили до бюджету понад 1,6 мільярда

Підприємства, що входять до складу державного концерну «Укроборонпром», у першому кварталі поточного року сплатили 1,62 млрд грн податків та зборів до бюджетів та фондів усіх рівнів.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

«У першому кварталі поточного року підприємства-учасники державного концерну "Укроборонпром" сплатили 1,62 млрд грн податків та зборів до бюджетів та фондів усіх рівнів. З них до державного бюджету було сплачено більше 1 млрд грн, до місцевих бюджетів – більше 33 млн грн та близько 573 млн грн – до державних цільових фондів», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, найбільшими платниками податків серед підприємств Концерну у січні-березні стали ДП "Антонов" (м. Київ), ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" (м. Миколаїв) та ДККБ "Луч" (м. Київ).