Підприємству Укроборонпрому відкрили шлях для виробництва нових радарів

Міноборони України виключило "НВК "Іскра" з реєстру боржників та після відновлення фінансування підприємства армія отримає нові вітчизняні радари.

Про це повідомляє Defense Express.

«Збройні сили України все ж таки отримають нові вітчизняні радари виробництва Казенного підприємства "Науково - виробничий комплекс "Іскра" ("НВК "Іскра"), зі складу ДК "Укроборонпром". Міністерство оборони України (МОУ) виключило виробника з реєстру власних боржників через, нібито, наявність простроченої кредиторської заборгованості перед відомством на загальну суму 5,856 млн грн зі строком утворення 31 травня 2005 року за Державним контрактом №91-97 від 12 листопада 1997 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в коментарі виданню директор НВК "Іскра" Юрій Пащенко заявив: "Наразі дане непорозуміння вирішене. Оборонне відомство виключило нас з реєстру боржників за неіснуючий борг та зробило все від себе належне перед Держказначейством. На даний момент ми очікуємо перерахування коштів на наш рахунок".

Як повідомлялось раніше, Міноборони внесло "НВК "Іскра" до реєстру боржників за нібито борг 2005 року на суму 5,8 млн гривень. Через це під загрозою звільнення опинилося 2500 осіб, програма радару ППО 80К6КС1 та виробництво радару артилерійської розвідки "Зоопарк-3". На той момент вийшли всі терміни фінансування програми радарів 80К6КС1. Заборгованість Міноборони перед підприємство тільки за цією програмою досягла 55 млн грн.

Відповідно до рішення Вищого арбітражного суду України від 21 червня 2000 року щодо стягнення з «Іскри» 5,856 млн грн за позовом прокурора Північного регіону України в інтересах МОУ було відмовлено. В подальшому при перегляді рішення, вимоги Міноборони були відхилені в повному обсязі.

КП «НВК «Іскра» є провідним розробником і виробником наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України. На підприємстві виготовляються широкий спектр сучасних оглядових радарів, серед яких 90К6Е, 80К6 та 36Д6, засобів радіоелектронної боротьби Р-330 «Мандат Б1Е», а також комплекси контрбатарейної боротьби 1Л220УК.

Загалом за багаторічну історію підприємства, вироблено понад шість тисяч високоефективних, надійних і простих в експлуатації радіолокаційних станцій, які були поставлені в більш ніж в 50 країн світу.