Звільненого президента "Антонова" перевірять на зловживання та корупцію

Говорити про корупцію чи зловживання Олександра Донця на посаді директора ДП «Антонов» можуть лише правоохоронні органи, водночас результати перевірки достатньо аргументовано показують, що матеріали до правоохоронних органів направлені не даремно.

Про це заявив заступник гендиректора з безпеки «Укроборонпрому» Костянтин Бушуєв, відповідаючи на питання щодо зловживань з боку Донця на посаді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стверджувати, що є факти корупції, зловживання може виключно тільки компетентний орган. Слід сказати, що за результатами проведеної перевірки нами напрацьований ряд матеріалів, який ми переадресували правоохоронним органам. Ми зараз очікуємо на повну оцінку цих матеріалів і реакцію, в тому числі, з точки зору кримінально-процесуального законодавства. Результати перевірки достатньо аргументовано показують, що матеріали до правоохоронних органів направлені не даремно», - заявив Бушуєв.

У свою чергу народний депутат від партії «Слуга народу» Ірина Верещук заявила, що правоохоронці матимуть питання до Донця через інформацію про начебто його бізнес у Криму та інші факти.

«Я думаю, що такі питання будуть (у правоохоронних органів – ред.). Тому що такі факти були озвучені на комітеті, вони зараз викладені у заяві у відповідні органи. І хай краще відповідь дадуть слідчі органи», - наголосила вона.

Як повідомляв Укрінформ, Концерн "Укроборонпром" своїм наказом від 30 травня 2018 року призначив Олександра Донця президентом ДП "Антонов". До цього він обіймав посаду віцепрезидента з виробництва ДП "Антонов" та в період з 21 до 30 травня тимчасово виконував обов'язки президента ДП "Антонов".

Згідно з декларацією за 2019 рік, сума доходів Олександра Донця становила 7 млн 549 тис. грн. За повідомленням ЗМІ, тільки за грудень він задекларував 1,2 млн грн зарплати. В цей же час ДП "Антонов" перебувало на межі припинення діяльності.