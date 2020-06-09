Перевірка ДП «Антонов» пов’язана передусім з бажанням звільнити керівництво - експерт

Перевірка ДП «Антонов» пов’язана передусім з бажанням звільнити керівництво - експерт

Укрінформ
Аналіз претензій Укроборонпрому до роботи ДП «Антонов» свідчить про бажання передусім змінити керівництво авіагіганта та зробити позицію ДП «Антонов» більш поступливою до низки ініціатив керівництва концерну.

Таку думку висловив у коментарі Укрінформу директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

«Характер зауважень, який був висловлений в документі за підсумками перевірок, говорить про те, що, власне, Укроборонпром мав на меті в першу чергу змінити керівництво ДП «Антонов». Ті зауваження, які там висувались, насправді були значною мірою нівельовані усіма пунктами у зворотній доповіді з боку ДП «Антонов». І зараз підприємство сподівається на розгляд цього питання парламентським комітетом, але ми бачимо зараз, що кадрове рішення зробить, як очікує Укроборонпром, позицію ДП «Антонов» більш поступливою до низки ініціатив керівництва концерну», - заявив експерт.

Щодо ініціатив керівництва концерну, то, за словами Згурця, їхня позиція не зовсім зрозуміла, адже колектив «ДП «Антонов» неодноразово наголошував, що Укроборонпром намагається втручатися в діяльність підприємства, створює ризики для «розчленування майнового комплексу», і ці кроки можуть суттєво обмежити можливості ДП «Антонов» у всьому процесі промислового виготовлення літаків.

Згурець звернув увагу на те, що між керівництвом концерну та авіагігантом не було жодного порозуміння, і нині це питання може вже вийти на рівень Мінекономіки або РНБО, аби визначити умови порятунку авіаційної галузі.

Як повідомляв Укрінформ, гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус 9 червня звільнив президента підприємства ДП “Антонов” Олександра Донця. Тимчасово виконуючим обов'язки керівника підприємства призначено віцепрезидента з проєктування ДП “Антонов” Олександра Лося.

Напередодні комісія ДК “Укроборонпром” завершила перевірку ДП “Антонов” й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра за даними СБУ, наведеними у листі від 16 квітня, щодо інформації про "заподіяння шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства “Антонов”.

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За інформацією Укроборонпрому, за результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та завдати істотної шкоди репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету міністрів та Офісу Президента.

З актом та матеріалами перевірки керівництво концерну також ознайомило голову профспілки авіабудівників.

9 червня о 14:00 відбудеться засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Серед іншого депутати заслухають результати роботи комісії ДК «Укроборонпром» з перевірки ДП «Антонов».

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