Перевірка ДП «Антонов» пов’язана передусім з бажанням звільнити керівництво - експерт

Аналіз претензій Укроборонпрому до роботи ДП «Антонов» свідчить про бажання передусім змінити керівництво авіагіганта та зробити позицію ДП «Антонов» більш поступливою до низки ініціатив керівництва концерну.

Таку думку висловив у коментарі Укрінформу директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

«Характер зауважень, який був висловлений в документі за підсумками перевірок, говорить про те, що, власне, Укроборонпром мав на меті в першу чергу змінити керівництво ДП «Антонов». Ті зауваження, які там висувались, насправді були значною мірою нівельовані усіма пунктами у зворотній доповіді з боку ДП «Антонов». І зараз підприємство сподівається на розгляд цього питання парламентським комітетом, але ми бачимо зараз, що кадрове рішення зробить, як очікує Укроборонпром, позицію ДП «Антонов» більш поступливою до низки ініціатив керівництва концерну», - заявив експерт.

Щодо ініціатив керівництва концерну, то, за словами Згурця, їхня позиція не зовсім зрозуміла, адже колектив «ДП «Антонов» неодноразово наголошував, що Укроборонпром намагається втручатися в діяльність підприємства, створює ризики для «розчленування майнового комплексу», і ці кроки можуть суттєво обмежити можливості ДП «Антонов» у всьому процесі промислового виготовлення літаків.

Згурець звернув увагу на те, що між керівництвом концерну та авіагігантом не було жодного порозуміння, і нині це питання може вже вийти на рівень Мінекономіки або РНБО, аби визначити умови порятунку авіаційної галузі.

Як повідомляв Укрінформ, гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус 9 червня звільнив президента підприємства ДП “Антонов” Олександра Донця. Тимчасово виконуючим обов'язки керівника підприємства призначено віцепрезидента з проєктування ДП “Антонов” Олександра Лося.

Напередодні комісія ДК “Укроборонпром” завершила перевірку ДП “Антонов” й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра за даними СБУ, наведеними у листі від 16 квітня, щодо інформації про "заподіяння шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства “Антонов”.

За інформацією Укроборонпрому, за результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та завдати істотної шкоди репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету міністрів та Офісу Президента.

З актом та матеріалами перевірки керівництво концерну також ознайомило голову профспілки авіабудівників.

9 червня о 14:00 відбудеться засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Серед іншого депутати заслухають результати роботи комісії ДК «Укроборонпром» з перевірки ДП «Антонов».