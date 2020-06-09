Укроборонпром звільнив керівника ДП “Антонов”

Гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус 9 червня своїм наказом звільнив президента підприємства ДП “Антонов” Олександра Донця. Тимчасово виконуючим обов'язки керівника підприємства призначено віце-президента з проєктування ДП “Антонов” Олександра Лося.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

«Державним концерном “Укроборонпром” ухвалено рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП “Антонов” Олександра Донця. Відповідний наказ підписаний генеральним директором ДК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом 9 червня. Тимчасовим виконуючим обов’язки призначено Олександра Лося, віце-президента з проєктування ДП “Антонов”», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, напередодні комісія ДК “Укроборонпром” завершила перевірку ДП “Антонов” й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра України за даними Служби безпеки України, викладеними у листі СБУ від 16 квітня щодо наявної інформації про "заподіяння шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства “Антонов”.

У пресслужбі зазначили, що за результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та завдати істотної шкоди репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

Акт перевірки також направлений Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету міністрів України та Офісу Президента України.

З актом та матеріалами перевірки керівництво Концерну також ознайомило голову профспілки авіабудівників.