В Укроборонпромі запевнили, що керівника ДП “Антонов” звільнили законно

Директор ДП "Антонов" Олександр Донець звільнений згідно з Кодексом законів про працю, а про приватизацію чи скорочення потужностей підприємства мова в жодному разі не йде.

Про це заявив заступник гендиректора ДК «Укроборонпром» з безпеки Костянтин Бушуєв під час спілкування з журналістами за підсумками засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Юридично ми говоримо виключно з точки зору Кодексу законів про працю. Це стаття 41 пункт 1, підпункт 5, який говорить про припинення повноважень посадової особи. Це була підстава видання відповідного наказу", - заявив Бушуєв.

Він зауважив, що в.о. президента ДП «Антонов» призначено людину, яка "близько трьох десятків років зростала, як професіонал, і людина справи на ДП «Антонов», на сьогодні перебуває головним конструктором".

"І ми сподіваємось, саме його довід і життєва позиція дозволить повернути «Антонову» минулу славу і забезпечити серійне виробництво літаків сімейства «Антонов»", - заявив посадовець.

Коментуючи незгоду працівників підприємства зі звільненням Донця, Бушуєв зазначив, що керівництво "Укроборонпрому" планує зустріч з трудовим колективом. Вже розпочата робота на рівні профспілок, а також поінформовано керівника Всеукраїнської спілки авіабудівників про результати перевірки на підприємстві.

Бушуєв висловив переконання, що після того як колектив отримає вичерпну інформацію щодо перевірки, напруження спаде.

«Можу сказати точно, що жодним чином не йдеться про приватизацію «Антонова», про перенесення цього підприємства на якісь інші майданчики, про скорочення виробничих потужностей. Ключова мета Укроборонпрому, з точки зору (на даному етапі) підготовки стратегії авіабудівництва – це повернення серійного виробництва для потреб, в тому числі, національної безпеки і оборони України. Тому всі інсинуації, що ключовою метою є якась особистість... Ні. Йдеться про те, що «Антонов» має виготовляти літаки, і від цього Україна має ставати сильнішою», - наголосив заступник директора ДК.

Він наголосив, що до перевірки ДП «Антонов» жодного іноземного фахівця не було залучено, і витоку секретної інформації не було. Відповідаючи на закиди щодо провини "Укроборонпрому" у відсутності держзамовлень протягом останніх років, Бушуєв зазначив, що згідно з нормативними документами Укроборонпром не втручається в фінансово-господарську діяльність підприємства, а також не є учасником Державного оборонного замовлення.

«Все ж таки, замовлення в межах ДОЗ, будь-яких інших державних програм здійснюють інші суб’єкти, які мають потреби — це Міністерство оборони, інші відомства, але точно не Укроборонпром. Водночас Укроборонпром всіляко сприяє тому, аби замовлення реалізовувались і надавалась допомога», - зазначив заступник гендиректора концерну.

Водночас народний депутат Ірина Верещук («Слуга народу») наголосила, що члени профільного комітету хочуть почути позицію обох сторін конфлікту.

Крім того, вона висловила побоювання, що звільнення Донця під час карантину може бути оскаржене в суді, адже уряд видав розпорядження, яким забороняється це робити.

Верещук повідомила, що зустріч з представниками підприємства відбудеться найближчими днями.

Як повідомляв Укрінформ, гендиректор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус 9 червня звільнив президента підприємства ДП “Антонов” Олександра Донця. Тимчасово виконувачем обов'язків керівника підприємства призначено віцепрезидента з проєктування ДП “Антонов” Олександра Лося.

Напередодні комісія ДК “Укроборонпром” завершила перевірку ДП “Антонов” й передала матеріали за її результатами до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Перевірка проводилася з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням Прем’єр-міністра за даними СБУ, наведеними у листі від 16 квітня, щодо інформації про "заподіяння шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства “Антонов”.

За інформацією "Укроборонпрому", за результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та завдати істотної шкоди репутації найбільшого авіаційного підприємства України.

Результати перевірки разом з матеріалами щодо дій керівництва підприємства, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.