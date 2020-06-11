За період карантину в Україні з'явилося понад 270 тисяч безробітних - Прем'єр

В Україні за період карантину статусу безробітних набули 276 тисяч осіб.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас на сьогоднішній день, за останніми даними, кількість зареєстрованих безробітних, які отримали статус безробітного, - це понад 514 тисяч людей. Для порівняння, на 12 березня, коли ми запровадили карантин, це була 361 тисяча. Тобто загалом зростання на різницю... При цьому отримали статус безробітного з початку карантину 276 тисяч людей", - сказав Шмигаль.

Він додав, що на сьогодні працевлаштовано 142 тисячі 700 осіб із тих, хто отримав статус безробітного.

"Це доволі велика кількість і це ті заходи, які стимулювали до створення нових робочих місць...", - заявив Прем'єр-міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Нині в Україні триває адаптивний карантин до 22 червня.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.