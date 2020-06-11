Українській уряд створив штаб для подолання кризи в атомній та вугільній сферах енергетики.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми створили антикризовий штаб в сфері енергетики для того, щоб розуміти і управляти кожною з цих сфер: і атомною енергетикою і вугільною галуззю. Практично в кожній з цих сфер енергетичної галузі відбуваються кризові явища. Ними треба правильно управляти", - сказав Шмигаль.

Він додав, що до роботи у штабі було залучено експертів з кожної галузі. Прем'єр зазначив, що в уряді працюють також над покращенням ситуації в кожній зі сфер енергетики. Зокрема вчора уряд спільно з інвесторами у відновлювану енергетику підписав меморандум щодо зменшення тарифів та реструктуризації накопичених боргів.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня цього року на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.