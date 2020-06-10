Кабмін підписав меморандум з виробниками "зеленої" енергетики

Кабінет міністрів 10 червня підписав меморандум з виробниками відновлювальної енергетики, які погодились зменшити тарифи.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Виробники "зеленої" енергетики добровільно погодились реструктурувати тарифи у бік їх зменшення.

"Зокрема, для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію, передбачається зменшення тарифів на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру — на 7,5%", — йдеться у повідомленні.

Документ, що називається «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики», підписали прем’єр Денис Шмигаль, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відповідальні особи європейсько-українського енергетичного агентства та української вітроенергетичної асоціації.

Також ця угода передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот.

Натомість меморандум посилює відповідальність виробників «зеленої» енергії за незбалансоване виробництво електроенергії.

"Також виробники приймають умови обмеження строків введення в експлуатацію нових об’єктів за «зеленим» тарифом. Так, з 1 серпня поточного року, нові сонячні електростанції потужністю понад 1 МВт зможуть бути введені в експлуатацію з отриманням державної підтримки тільки шляхом участі в аукціонах", — додали в пресслужбі.

Раніше в уряді заявили, що підписаний меморандум дозволить державі зекономити до 2 мільярдів євро на виплатах за «зеленим» тарифом до 2030 року.

Фото: Урядовий портал