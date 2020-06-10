Уряд схвалив проєкт меморандуму з виробниками "зеленої" енергії

Уряд схвалив з одноденним доопрацюванням проєкт меморандуму з виробниками "зеленої" енергії.

Про це під час засідання уряду сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Буславець відзначила, що дискусії щодо тексту документу велися ще сьогодні вранці. Компромісних домовленостей з інвесторами відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) вдалося досягти шляхом складних переговорів за участі секретаріату енергетичного співтовариства.

"Ці домовленості викладені у проекті меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері енергетики України", - додала Буславець.

За її словами, у проекті меморандуму передбачається зниження тарифів для сонячної (-15%) та вітрової (-7,5%) генерацій, посилення відповідальності за небаланси, припинення нового будівництва сонячних електростанцій з 1 липня відповідно до умов, які будуть розглядатися парламентом, завершення будівництва вітрових станцій після закінчення тих проектів, які розпочали будівництво.

"Це основні умови. Є ще кілька деталей. Звичайно, є обов'язки держави щодо повної оплати виробленої електричної енергії. На сьогодні перед виробниками заборгованість "Гарантованого покупця" становить 14 млрд грн", - повідомила в.о. міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання КМУ сказав, що підписання меморандуму із "зеленою" енергетикою щодо реструктуризації "зеленого" тарифу дасть змогу щорічної економії, починаючи з цього року, у розмірі 6 млрд грн. До 2030 року це більш ніж 2 млрд євро економії у співпраці з інвесторами у відновлювану енергетику.

Як повідомлялося, "зелений" тариф як метод дотування розвитку галузі альтернативної енергетики, що був покликаний компенсувати високу собівартість сонячних панелей і вітрових електростанцій, себе вже вичерпав. Через високий тариф (0,18 євро за один кіловат, це значно вище тарифів, за якими закуповується енергія з атомних та теплових електростанцій) в останні кілька років "зелена" енергетика в Україні переживає справжній бум. Свого часу держава дала довгострокові гарантії закупівлі енергії за підвищеною ціною з ВДЕ, і внаслідок цього "зелений" тариф зі стимулюючого чинника став джерелом надприбутків.

За даними ПрАТ "НЕК "Укренерго", лише протягом 2019 року встановлена потужність вітрових та сонячних електростанцій та СЕС в Україні збільшилася у 2,7 раза та досягла показника 4,7 ГВт. Станом на початок квітня 2020 року вона вже збільшилася до 5,2 ГВт, і цей обсяг більший за той, що енергосистема України сьогодні може прийняти без серйозних відхилень у роботі.