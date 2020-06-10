Платні тести і спалахи COVID-19: у МОЗ відповіли на запитання депутатів

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув питання про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я з метою підвищення спроможності протидіяти поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Народні депутати розглянули питання про заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров’я України на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№ 587-ІХ); голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що до Міністерства охорони здоров’я України були надіслані відповідні запитання, на які Комітет отримав письмову відповідь”, - йдеться у повідомленні.

Ініціатор розгляду питання - народний депутат Ольга Стефанишина зазначила, що виконання усіх законів, які ухвалюються цим парламентом, має контролюватися.

За її словами, питання захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) залишається актуальним, попри послаблення карантину, оскільки, згідно з прогнозами МОЗ, «спалахи розповсюдження захворювання ми будемо спостерігати постійно, поки не буде винайдено вакцину і не розповсюджено її серед населення».

“Практика доводить, що одним із засобів стримування COVID-19 є тестування, і закон, який ми сьогодні обговорюємо, був націлений саме на те, щоб допомогти уряду країни, Міністерству охорони здоров’я впровадити широкомасштабне тестування населення”, - зазначила депутат.

Однак, за її словами, поки що спостерігаємо незначне підвищення кількості тестувань в Україні і черги в лабораторіях.

Про виконання закону і ситуацію із тестуванням на COVID-19 доповіла заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

За її словами, затверджено механізм визначення закладів охорони здоров’я, призначених для госпіталізації хворих на COVID-19; затверджено на рівні міністерства і на місцях алгоритми госпіталізації таких хворих, однак є проблема, що не всі лікарні його дотримуються; постійно проводяться навчання медичних працівників із залученням міжнародних експертів та благодійних фондів; виходячи з поточної ситуації, постійно оновлюється алгоритм дій з тестування та прийому осіб із симптомами; є постійний контакт з областями і затверджена і коригується мережа спеціалізованих закладів на випадок сплеску COVID-19.

За словами Микичак, обсяги тестування постійно збільшуються, але найбільша проблема - це кадри вірусологів. За її словами, це пов’язано з ліквідацією санепідемслужби, разом з якою були ліквідовані підрозділи лабораторій особливо небезпечних інфекцій. Для вирішення проблеми у Львівській, Житомирській і Рівненській областях залучаються лабораторії навчальних закладів, окремих компаній.

Міністерство вивчає міжнародний досвід і перебуває в тісному контакті з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, сказала доповідач.

Микичак також відповіла на запитання народних депутатів щодо направлення на платне тестування на коронавірус перед госпіталізацією у неінфекційні лікарняні заклади.

Представник МОЗ наголосила на необхідності проведення тестування перед госпіталізацію, оскільки більшість інфікованих лікарів працюють саме у неспеціалізованих лікувальних закладах. “Це вимушено і це точно має бути безкоштовний аналіз”, - сказала Микичак, додавши, що до цього має підключатися місцева влада, відкриваючи місцеві лабораторії.

Микичак підкреслила, що кількість тестувань зросла у десятки разів і в різних областях дуже різна ситуація із забезпеченням тестуванням, оскільки “не включилися всі, хто мав можливість включитися у тестування”.

За її словами, система працює і сьогодні летальність по Україні є невисокою.

Як повідомляє Інформуправління Апарату ВР, Радуцький зауважив, що Міністерство охорони здоров’я як орган, що ліцензує, має більше повноважень, ніж місцева влада. “МОЗ має втручатись у ситуацію і не тільки лікувати, а й контролювати, як на місцях це відбувається”, - сказав голова Комітету.

Комітет взяв до відома інформацію, надану Міністерством охорони здоров’я.