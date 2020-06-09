У Нідерландах закінчилося судове засідання у справі МН17

У судовому комплексі “Схіпхол” у Нідерландах закінчилося п’яте судове засідання у справі МН17.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, сьогодні нідерландські прокурори представляли свою позицію та розповідали деталі розслідування.

Прокурори наголосили, що було опрацьовано усі можливі версії знищення літака рейсу МН17.

Зокрема, було розглянуто версію про збиття літака винищувачем, але, говорячи про дані радарів у момент катастрофи літака 2014 року, які, зокрема, РФ надала міжнародному слідству, прокурор зазначив, що у той час у цьому районі не спостерігалося літаків-винищувачів.

Крім того, характер пошкоджень МН17 і знайдені елементи, що мають особливу форму, розбивають ущент версію вибуху на борту.

Натомість, були знайдені елементи у формі метелика, що свідчить про те, що "боїнг" був уражений саме ракетою з “Бука”.

Тож прокурори перейшли до детального розгляду матеріалів, які вказують на те, що літак рейсу МН17 знищив “Бук”. Зокрема, було представлено фото та відеодокази, на яких зафіксовано транспортування зенітного ракетного комплексу "Бук".

У судовій залі були присутні судді, нідерландські прокурори, які перебувають за прозорою перегородкою. Навпроти них на відстані 1,5 метра одне від одного сидять адвокати та родичі загиблих.

Також присутні адвокати одного з підозрюваних - підполковника Олега Пулатова. Його інтереси представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Наступне судове засідання відбудеться 10 червня 2020 року о 10:00 за місцевим часом.

Судові засідання у цій справі мають проходити з 8 червня до 3 липня, але не виключено, що через коронавірус слухання можуть бути перенесені чи скасовані.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний суд Гааги у березні розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама у Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".