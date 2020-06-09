Справа МН17: прокурори на суді представили супутникові дані та відео

На засіданні суду у Нідерландах, який розглядає справу про збитий літак рейсу МН17 і поновив свою роботу 8 червня, прокурори продовжують представляти свою позицію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Черговий блок судових слухань у процесі MH17 відновлено, і ми продовжуємо обговорення і дослідження даних радара”, - зазначив прокурор Тайс Бергер.

Говорячи про дані радарів у момент катастрофи літака 2014 року, які, зокрема, РФ надала міжнародному слідству, прокурор зазначив, що у той час у цьому районі не спостерігалося літаків-винищувачів.

“Також в цьому випадку немає виявлення ракети”, - зауважив він.

Далі прокурори перейшли до обговорення супутникових даних, зокрема знімків, на яких зафіксовано транспортування зенітного ракетного комплексу "Бук".

“Є супутники, що можуть виявити ракету, пущену з землі. У американців є такі типи супутників. Після падіння MH17 17 липня 2014 року вони заявили, що, за їхніми даними, літак був збитий ракетою”, - наголосив нідерландський прокурор.

У суді також був продемонстрований фрагмент випуску новин LifeNews за 17 липня 2014 року, у якому йдеться про збитий літак. Ведуча говорить, що ракетою начебто було збито Ан-26, але насправді це був літак рейсу МН17. Крім того, було продемонстровано фрагменти відео з коментарями Павла Губарєва та Ігоря Гіркіна, які заперечують наявність установки "Бук".

Прокурори наголосили, що було опрацьовано усі можливі версії знищення літака рейсу МН17, проведено роботу зі свідками. Зокрема, вони згадали Карлоса, який начебто був авіадиспетчером в Україні і нібито бачив українські винищувачі поруч зі збитим "боїнгом".

“Цей чоловік виявився шахраєм, і, за повідомленнями ЗМІ, йому платила Росія”, - сказав прокурор.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбувається двома мовами: нідерландською та англійською.

Засідання призначені з 8 червня по 3 липня, проте не виключено, що через коронавірус слухання можуть бути перенесені чи скасовані.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".