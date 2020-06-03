Україна отримала гуманітарну допомогу від Кореї для протидії COVID-19

Україна отримала як гуманітарну допомогу від Республіки Корея 20 тисяч тестів на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"3 червня до України доставлено гуманітарну допомогу від Республіки Корея у вигляді наборів для тестування на COVID-19 з метою подолання коронавірусної інфекції (загалом в наборах 20 тисяч тестів)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку корейській стороні за своєчасну допомогу та послідовну підтримку зусиль нашої держави у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби.

"Українська сторона налаштована на подальше всебічне зміцнення дружніх відносин з Республікою Корея та докладатиме усіх зусиль задля взаємовигідного розвитку перспективних напрямів двостороннього співробітництва", - зазначив Кулеба.

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Як поінформували у МЗС, питання надання Україні гуманітарної допомоги обговорювалося під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського і Президента Республіки Корея Мун Чже Іна 10 квітня. На звернення нашої держави Уряд Республіки Корея ухвалив рішення про виділення Україні 300 тис. дол. США у вигляді наборів для тестування на COVID-19, ще 400 тис. дол. США надійдуть через фонд Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Станом на 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.