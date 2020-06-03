Штрафи для пішоходів можуть зрости - Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2697 "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху".

Рішення підтримали 277 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою прийняття акта є підвищення ефективності впливу на дисципліну пішоходів як учасників дорожнього руху, а також покращення рівня безпеки на автошляхах. При цьому пропонується посилити адміністративну відповідальність для пішоходів, які своїми діями порушують правила дорожнього руху, у тому числі перебуваючи у стані сп’яніння", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом акта пропонується внести зміни до санкцій частин першої, третьої та четвертої статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, підвищивши розмір штрафу за порушення пішоходами правил дорожнього руху, в тому числі у разі перебування їх у стані сп’яніння, або якщо такі дії призвели до створення аварійної обстановки.

Крім того, з абзацу другого частини першої статті 127 КУпАП пропонується виключити такий вид адміністративного стягнення як попередження.

Так, у разі непокори пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, переходу ними проїжджої частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху пропонується карати накладенням штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна редакція КУпАП передбачає попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Якщо ті самі порушення вчинені особами, які перебувають у стані сп'яніння, вони потягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (чинна редакція передбачає штраф у розмірі восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить підвищити ефективність впливу держави на дисципліну пішоходів як учасників дорожнього руху, рівень правової культури громадян, забезпечити їх виховання у дусі точного і неухильного додержання вимог законодавства, а також покращити рівень безпеки на автошляхах шляхом зменшення кількості порушень правил дорожнього руху.

Крім того, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти №2694 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами" та №2696 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху".

Так, законопроєкт №2694 у першому читанні підтримав 271 народний депутат. Документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону "Про дорожній рух".

"Пропонується зобов’язати учасників дорожнього руху - пішоходів користуватися у темний час доби чи в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами, стрічками із світлоповертальними елементами або носити одяг, який має світлоповертальні елементи", - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що з метою привернення уваги до себе пішоходи під час перебування на проїзній частині дороги (вулиці) повинні виділити себе шляхом використання світлоповертальних елементів (стрічка, наклейка, жилет) або мати такі елементи на зовнішньому одязі.

Крім того, Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2696 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху". Його підтримали 264 нардепи.

Даний законопроєкт також передбачає внесення змін до КУпАП та закону "Про дорожній рух".

Пропонується зобов’язати учасників дорожнього руху користуватися у темний час доби чи в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами із світлоповертальними елементами або носити одяг, який має світлоповертальні елементи.

Крім цього, пропонується запровадити відповідальність водіїв та пасажирів за порушення ними правил користування ременями безпеки, мотошоломами або спеціальними жилетами із світлоповертальними елементами, а також посилити відповідальність за такі правопорушення.