У МВС назвали перші антирекорди, виявлені автофіксацією

Система автофіксації порушень ПДР зареєструвала максимальне перевищення швидкості: Porsche Cayenne на трасі Київ – Харків розігнався до 210 км/год.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Антирекордсменом сьогоднішнього дня став Porsche Cayenne, водій якого, культивуючи велич автовиробників, цинічно нехтуючи встановленими суспільством обмеженнями, промчав сьогодні зі швидкістю 210 км/год трасою Київ – Харків», - написав Геращенко.

Він зазначив, що штраф у 510 гривень буде направлено власникові цього авто за місцем реєстрації - до Полтави.

Заступник міністра повідомив ще про один антирекорд: один водій скоїв 11 порушень за день.

«Але є і добра новина. На другий день роботи системи автофіксації кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%», - резюмував Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені у столиці та на автомагістралях Київщини у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.