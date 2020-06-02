Система автофіксації за добу виявила на 40% менше порушень - Аваков

Система автофіксації порушень правил дорожнього руху станом на вечір 2 червня зареєструвала на 40% менше випадків перевищення швидкості у порівнянні з першим днем роботи.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34 176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57 880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%", - написав очільник МВС.

Станом на 18.00 сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту саму годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість 🚙 на дорогах! 😊 👏👏👏 pic.twitter.com/TZkVeV5VFi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Він додав, що кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені у столиці та на автомагістралях Київщини у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що порушення ПДР було зареєстровано в першу ж так хвилину роботи системи.

«Історично першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму став автомобіль Audi Q7, який рухався по Чоколівському бульвару в 00:01 зі швидкістю 75 кілометрів за годину», - вказав Геращенко.