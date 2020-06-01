У перший день роботи системи автофіксації на дорогах виявили понад 35 тисяч порушень

За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху у Києві зафіксовано більше 35 тисяч подій, відпрацьовано вже більше 5,5 тисячі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

«Підсумок перших 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві: зафіксовано 35 тис. 762 події, відпрацьовано 5 тис. 620», - поінформував міністр.

За його словами, «лідерами перегонів» виявилися Mercedes, що рухався містом зі швидкістю 208 км/год, та автомобіль BMW, який проїхав повз 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год, тож водій отримає 3 штрафи.

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Як повідомлялося, 1 червня почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.