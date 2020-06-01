У Києві та області запустили систему автофіксації дорожніх порушень

З 1 червня у Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками почали працювати камери відеофіксації порушень.

Завдання автоматичної фіксації порушень ПДР - суттєве зменшення загибелі та травмування українців на дорогах.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, 1 червня починають працювати 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху. Згодом їх кількість збільшиться до 40, а загалом у планах відкрити 700 таких пунктів.

За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, спочатку в автоматичному режимі будуть фіксуватися лише факти перевищення швидкості. Поступово, вже цього року, система фіксуватиме й інші порушення ПДР - проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також проїзд смугою для пасажирського транспорту, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.

У МВС також роз'яснили, що фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш ніж на 20 км/год.

Розмір штрафу в разі перевищення швидкості руху більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год, становитиме 255 гривень. За перевищення більш ніж на 50 км/год - 510 грн. Штраф необхідно буде сплатити упродовж 30 днів з дати набрання чинності відповідною постановою. Якщо його буде сплачено упродовж 10 банківських днів із моменту отримання постанови, розмір штрафу зменшиться на 50%.

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У разі несплати штрафу після закінчення 30 днів запускається механізм примусового стягнення. При цьому відкривається виконавче провадження – на транспортний засіб боржника та інше майно (нерухомість, цінні папери тощо) може бути накладено арешт. Боржник втрачає право вільно розпоряджатися своїм майном. Крім того, стягується подвійна сума штрафу.

Як пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, про факт фіксації порушення можна буде дізнатися: з адмінпостанов, які надсилатимуть на електронну пошту, якщо подано відповідну заяву в МВС; на офіційних сайтах МВС та Головного сервісного центру в «Електронному кабінеті водія»; від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника; від представників органів Державної прикордонної служби, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, котрі ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

Якщо транспортним засобом користується кілька осіб (наприклад, водії служб таксі), постанова про притягнення до відповідальності виноситиметься на особу, за якою зареєстрований транспортний засіб у відповідному реєстрі МВС. Якщо визначено належного користувача – відповідальність несе належний користувач. Якщо ТЗ зареєстровано за юридичною особою – керівник юридичної особи.

Постанова може виноситися без участі особи упродовж трьох днів із дати винесення. Вона набуває законної сили: з дня отримання; з дня відмови про її отримання; з дня повернення поштового відправлення, якщо не отримано надіслану постанову; в день вручення її прикордонником. Термін оскарження постанови - 10 днів з дати набрання чинності. При оскарженні ці терміни призупиняються до вирішення питання по суті.

За перевищення швидкості на автівках з іноземною реєстрацією передбачено окремий порядок стягнення штрафів.

Якщо автомобіль з іноземною реєстрацією було завезено на територію нашої держави громадянином України - штраф буде отримувати та особа, яка його ввезла, за своїм місцем реєстрації.

«У випадку, коли так звану євробляху завозить на територію України іноземець, або особа без громадянства – тут передбачений інший механізм. При виїзді за межі держави представники Державної прикордонної служби України вручають копію постанови такій особі та пропонують оплатити за допомогою платіжного термінала. Також попереджають, що несплата штрафу буде підставою для заборони в’їзду на територію України до моменту сплати», - пояснив Білошицький.