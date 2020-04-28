Українські водії тепер можуть перевіряти ПДР-штрафи у мобільному

Платіжно-інформаційний сервіс для водіїв України "Штрафи UA" спільно з Міністерством внутрішніх справ України запустили додаток, де водії за номером водійського посвідчення, ІПН або за серією та номером штрафу можуть здійснити перевірку та заплатити за порушення ПДР.

Про це Укрінформу повідомили в сервісі "Штрафи UA".

«Така функція стала доступною після того, як МВС відкрило дані про факти порушення ПДР. Це забезпечує прозорість процедури штрафних платежів і надходження коштів, що дозволяє збільшити інформованість водіїв. Покращує ситуацію зі своєчасністю сплати, знижує навантаження на виконавчі органи і збільшує надходження до бюджету. Для МВС це важливий проєкт, реалізація якого відбулася в рамках співпраці з ДП Інфотех», – процитували в "Штрафи UA" заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова.

Як зазначається в повідомленні, протягом 2019 року було виписано водійських штрафів на суму приблизно 500 млн грн, згідно з даними Патрульної поліції України. Сорок відсотків з них не було сплачено вчасно. В зв'язку з чим водії стикалися з арештом майна, банківського рахунку та іншими заходами впливу. Багато автомобілістів були змушені платити один і той же штраф кілька разів через процедурні помилки.

Команда "Штрафи UA" вирішила цю проблему, випустивши оновлену програму. Тепер в ній можна не лише сплатити штраф, а й перевірити статус та історію платежів.

«40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус сплати. Тому що сплачено, не означає погашено. У 2016 році нам вдалося реалізувати його в частині сплат, а ось в частині перевірки – ми все робили вручну. Тобто зверталися у відповідні інстанції, намагалися з'ясувати, де застряг платіж і з якої причини. Після відкриття реєстру у співпраці з МВС, ми нарешті створили оновлену версію. Тепер це універсальний сервіс, який вирішує повний комплекс завдань – від отримання інформації про штраф, до контролю погашення штрафу в базі поліції», – зазначив засновник сервісу Денис Дмитров.

Як вважають у компанії, оскільки в Україні з 1 травня заплановано офіційний запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР, а отже, кількість штрафів буде зростати, це робить нову послугу ще більш актуальною.

Оновлена версія додатку "Штрафи UA" вже працює для IOS , для Android оновлення вийде на початку травня .

Нагадаємо, що в лютому була запущена функція «Безпечне водіння» (Safety Drives), яка дозволяє отримувати водіям винагороду від суми страхування за дотримання правил дорожнього руху. Цей додаток також веде статистичну обробку показників водіння водіїв для обчислення загальних рейтингів безпеки водіння за містами.

За даними платформи Opendatabot на поточний момент сумарний обсяг непогашених водійських штрафів – 858 954 (що становить приблизно 0,5 млрд грн). Одна з ключових причин – складний процес оплати, що передбачає проходження низки інстанцій. В результаті на різних стадіях виникають помилки: платіж може бути надіслано не на ті реквізити або не точно вказана сума. Більша частина штрафів, сплачених через банки, зависають на рахунках казначейства та не підтягуються автоматично до поліції. Через що оплачено - це не завжди погашено. Оплата через спеціалізований онлайн-сервіс є найнадійнішим способом.

Штрафи UA – платіжно-інформаційний сервіс для водіїв України, який допомагає спростити процес оплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. На даний момент кількість користувачів, які перевіряють і сплачують штрафи з його допомогою 160 тис. чол. Через сервіс оплачено понад 42 тис. штрафів на суму понад 12,3 млн грн.

Додаток "Штрафи UA" вийшов на початку вересня 2016 року в рамках інкубаційної програми 1991 Open Data Incubator. Після запуску він увійшов в топ-10 безкоштовних додатків в рубриці «Фінанси» українського App Store. У вересні 2017 роки команда отримала 400 тис. грн на розвиток сервісу та впровадження функції безпечного водіння Safety Drives. Це стало можливо завдяки фінансовій підтримці, наданій проєктом USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послуги» / ТАРАS, яка реалізується Фондом Євразія в партнерстві з Фондом "Східна Європа" та ГО «Social Boost».