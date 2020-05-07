Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів за порушення ПДР

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" (№2809).

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

«7.05 повернуто з підписом від Президента», - зазначається на сторінці документа.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 24 квітня ухвалила закон, яким скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху (№2809).

Відповідне рішення підтримали 302 народні депутати.

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Зокрема, законом із КУпАП виключено норми щодо дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, це стосується пункту 21 частини першої статті 24 (Види адміністративних стягнень), частини другої статті 27 (Штраф), статті 27-1 (Штрафні бали), а також абзаців других частин першої та другої статті 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).