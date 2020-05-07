Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів за порушення ПДР

Зеленський підписав закон про скасування штрафних балів за порушення ПДР

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" (№2809).

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

«7.05 повернуто з підписом від Президента», - зазначається на сторінці документа.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 24 квітня ухвалила закон, яким скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху (№2809).

Відповідне рішення підтримали 302 народні депутати.

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Зокрема, законом із КУпАП виключено норми щодо дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, це стосується пункту 21 частини першої статті 24 (Види адміністративних стягнень), частини другої статті 27 (Штраф), статті 27-1 (Штрафні бали), а також абзаців других частин першої та другої статті 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

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