Рада скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

Рада скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" (№2809).

Відповідне рішення підтримали 302 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Метою ухвалення цього документа є усунення негативного впливу окремих норм законодавства в частині вжиття заходів із дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також забезпечення притягнення до дієвої відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.

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Згідно з законом, з КУпАП виключено норми щодо дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, це стосується пункту 21 частини першої статті 24 (Види адміністративних стягнень), частини другої статті 27 (Штраф), статті 27-1 (Штрафні бали), а також абзаців других частин першої та другої статті 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).

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