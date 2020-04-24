Рада скасувала штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" (№2809).

Відповідне рішення підтримали 302 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Метою ухвалення цього документа є усунення негативного впливу окремих норм законодавства в частині вжиття заходів із дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також забезпечення притягнення до дієвої відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення.

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Згідно з законом, з КУпАП виключено норми щодо дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Зокрема, це стосується пункту 21 частини першої статті 24 (Види адміністративних стягнень), частини другої статті 27 (Штраф), статті 27-1 (Штрафні бали), а також абзаців других частин першої та другої статті 122 КУпАП (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху).