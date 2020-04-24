Рада на вимогу Зеленського виключила з порядку денного два питання

Рада на вимогу Президента Володимира Зеленського виключила з порядку денного позачергового засідання 24 квітня питання щодо розгляду двох законопроєктів.

Про це оголосив спікер Дмитро Разумков під час відкриття засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У зв’язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України, ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання. 23 квітня 2020 року Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з повторним листом щодо вимоги проведення позачергового засідання з уточненим порядком денним, з якого було виключено проєкт закону «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (№3205) та проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування» (№2234)», – зазначив Разумков.

Водночас він підкреслив, що остаточний перелік питань цього засідання роздано депутатам.

Окрім того, за словами спікера, на нараді з представниками депутатських фракцій і груп, що відбулася 24 квітня, було досягнуто домовленості щодо розгляду питань порядку денного: які законопроєкти парламент розглядатиме за скороченою процедурою, а які – без обговорення, тому що «питання не викликають додаткових дискусій».