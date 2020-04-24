Розблокування закону про “поправковий спам” і “бюджетна” ТСК - у порядку денному Ради

Верховна Рада оприлюднила порядок денний позачергового засідання 24 квітня. Зокрема, парламент планує розблокувати закон про “поправковий спам” і створити ТСК щодо втрат держбюджету.

Як зазначається у порядку денному засіданні, оприлюдненому на сайті парламенту, Верховна Рада збирається розглянути проєкти постанов, які блокують підписання закону щодо спеціальної процедури розгляду у другому читанні законопроєктів, до яких надійшло понад 500 поправок, «децентралізаційного» закону, яким тимчасово надала Кабінету міністрів право визначати адміністративні центри територіальних громад, а також утворити на півроку Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Держбюджету.

Так, розпочати засідання депутати мають намір із розгляду проєктів постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» (№1043). Цей закон Рада ухвалила на позачерговому засіданні 16 квітня. Відразу після його ухвалення народні депутати Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк (обоє зі «Слуги народу»), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи «За майбутнє») 16 квітня зареєстрували чотири проєкти постанов щодо скасування цього рішення парламенту.

На цьому ж засіданні парламент планує розглянути проєкт постанови №2653П, яким заблокував підписання закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» (№2653), яким тимчасово надав Кабміну право визначати адмінцентри тергромад.

Відповідно до Регламенту, без розгляду проєктів постанов щодо скасування рішень про ухвалення законів Голова ВР не може підписати відповідні закони про ринок землі та передати їх на підпис Президентові.

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Після цього заплановано розгляд ще шести проєктів законів. Йдеться про законопроєкти «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» (№2372), «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів» (№2809), «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (№3205), «Про внутрішній водний транспорт» (№1182-1-д), «Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)» (№3364) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування» (№2234).

Окрім того, депутати збираються ухвалити проєкт постанови №3358 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України».