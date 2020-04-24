Сьогодні позачергово зберуться Рада і Кабмін

Верховна Рада України та Кабінет Міністрів 24 квітня зберуться на позачергові засідання.

Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту у п’ятницю о 13:00 у зв’язку з вимогою Президента України підписав 22 квітня спікер Дмитро Разумков.

Позачергове засідання уряду анонсував міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 23 квітня.

Рада планує розглянути сьогодні такі питання:

1) проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);

2) проєкт постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16.04.2020 року про прийняття в другому читанні як закону проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (реєстр. № 2653-П);

3) проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (реєстр. № 2372);

4) проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (реєстр. № 2809);

5) проєкт закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (реєстр. № 3205, 3205-1);

6) проєкт закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. № 1182-1-д);

7) проєкт закону про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі) (реєстр. № 3364);

8) проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (реєстр. № 2234);

9) проєкт постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України (реєстр. № 3358).

На засіданні Кабміну збираються ухвалити постанову, що врегулює питання збільшення зарплат медикам, котрі працюють з хворими на коронавірус, до 300%. Крім того, уряд планує затвердити пакет щодо надання медичних послуг з лікування коронавірусу.