Зміни щодо протидії "поправковому спаму" зроблять тимчасовими – Разумков

У разі ухвалення законопроєкту про зміни до Регламенту щодо протидії "поправковому спаму" (№1043) буде внесено законопроєкт щодо тимчасовості дії цієї норми.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на позачерговому засіданні парламенту після наради з керівниками фракцій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одразу після того, як цей законопроєкт (№1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", - ред.), якщо він буде прийнятий, вступить у силу, буде зареєстрований інший законопроєкт, який буде вносити зміни в нього щодо його тимчасової роботи", - сказав Разумков.

За його словами, це дасть змогу парламенту зберегти демократію, захистити "інтереси всіх народних депутатів, які працюють в залі Верховної Ради України на користь держави Україна" і так само захистити парламентаризм, щоб він "не був механізмом зловживання щодо тих чи інших подій".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне в другому читанні законопроєкт №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Документ, зокрема, передбачає, що в разі подання до законопроєкту, що готується до другого читання, пропозицій і поправок у кількості не менш як 500, то такий законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою.

Це, зокрема, дозволить депутатам швидше ухвалити в другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д), до якого внесено понад 16 тисяч поправок.