"Голос" наполягає, що зміни щодо "поправкового спаму" мають бути тимчасовими

Фракція партії «Голос» наполягатиме, аби запропоновані зміни до Регламенту діяльності Верховної Ради щодо спрощення процедури розгляду проєктів законів у другому читанні були тимчасовими.

Про це заявив заступник голови фракції «Голосу» Ярослав Железняк на брифінгу перед початком позачергового пленарного засідання ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми готові до перемовин із колегами з інших фракцій, обговорювати це питання в спокійному режимі та розробляти законопроєкт і поправки, які будуть внесені до Регламенту на постійній основі. Мені здається, що коли в нас є ризик прийняття виборчого законодавства, зокрема щодо окупованих територій, коли є ризик легалізації Мінських домовленостей, коли в нас є ризик наступу на певні засади демократії, ми не можемо дозволити бути прийнятій на постійній основі такій нормі, яка частково може обмежувати й наші права як некоаліції», – зазначив Железняк.

Водночас він підкреслив, що наразі законопроєкт №1043 – це єдиний варіант для унеможливлення «поправкового спаму», але пропоновані зміни до Регламенту мають бути тимчасовими.

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«Ми будемо наполягати на цьому зараз, під час переговорів, і в залі засідань Верховної Ради. Коаліція знає нашу думку. Зараз триває робоча нарада, і чекатимемо можливості для того, щоб вийти у зал із якоюсь погодженою позицією», – сказав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №1043 «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» передбачає, що в разі подання до законопроєкту, що готується до другого читання, не менш як 500 пропозицій і поправок, документ може розглядатися за особливою процедурою.