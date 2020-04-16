"Голос" наполягає, що зміни щодо "поправкового спаму" мають бути тимчасовими
Про це заявив заступник голови фракції «Голосу» Ярослав Железняк на брифінгу перед початком позачергового пленарного засідання ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми готові до перемовин із колегами з інших фракцій, обговорювати це питання в спокійному режимі та розробляти законопроєкт і поправки, які будуть внесені до Регламенту на постійній основі. Мені здається, що коли в нас є ризик прийняття виборчого законодавства, зокрема щодо окупованих територій, коли є ризик легалізації Мінських домовленостей, коли в нас є ризик наступу на певні засади демократії, ми не можемо дозволити бути прийнятій на постійній основі такій нормі, яка частково може обмежувати й наші права як некоаліції», – зазначив Железняк.
Водночас він підкреслив, що наразі законопроєкт №1043 – це єдиний варіант для унеможливлення «поправкового спаму», але пропоновані зміни до Регламенту мають бути тимчасовими.
«Ми будемо наполягати на цьому зараз, під час переговорів, і в залі засідань Верховної Ради. Коаліція знає нашу думку. Зараз триває робоча нарада, і чекатимемо можливості для того, щоб вийти у зал із якоюсь погодженою позицією», – сказав депутат.
Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №1043 «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» передбачає, що в разі подання до законопроєкту, що готується до другого читання, не менш як 500 пропозицій і поправок, документ може розглядатися за особливою процедурою.