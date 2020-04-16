Рада сьогодні розгляне законопроєкт про зловживання поправками

Верховна Рада на позачерговому засіданні 16 квітня планує розглянути у другому читанні законопроєкт щодо протидії зловживанням прав народних депутатів під час законодавчої процедури.

Це питання включено у порядок денний позачергового засідання, оприлюднений на сайті парламенту.

Зокрема, законопроєкт №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" передбачає, що в разі подання до законопроєкту, що готується до другого читання, не менш як 500 пропозицій і поправок, документ може розглядатися за особливою процедурою.

Крім того, на позачерговому засіданні планується ратифікувати Угоду про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (законопроєкт № 0034).

Депутати мають намір розглянути в другому читанні законопроєкти "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (№2653) і "Про оборонні закупівлі" (№2398-д).

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До порядку денного також включено законопроєкт №2654 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)", яким пропонується посилити покарання за пошкодження телекомунікаційних мереж.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання на вимогу Президента позачергового пленарного засідання парламенту на 13 годину 16 квітня.