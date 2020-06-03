Швидкість 170 км/год і вища: Геращенко виклав список авто "потенційних вбивць на дорогах"

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував номери автомобілів водіїв, які їздили зі швидкістю понад 170 і більше кілометрів за годину.

Номери Геращенко виклав на своїй сторінці в Facebook.

«Публікую список потенційних вбивць на дорозі. Тих водіїв, хто 2 червня дозволив собі їздити зі швидкістю понад 170 кілометрів за годину. Поважаючи персональні дані власників транспортних засобів, ми залишили лише дві з чотирьох літер і цифри їх номерних знаків», - написав заступник міністра.

За словами Геращенка, кожен з цих порушників обов'язково отримає листа зі штрафом, «але доки цей лист дійде до нього, цей водій може накоїти чимало лиха".

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Тому він запропонував громадянам, якщо у них є знайомий з такою комбінацією перших літер і цифр його авто, запитати його, чи не він їздив з такою швидкістю, і якщо так, то попросити його не їздити так швидко, і попередити, що скоро до нього прийде лист зі штрафом за перевищення швидкості.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві і Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені в столиці і на автомагістралях Київщини в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.