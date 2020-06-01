В Україні запрацювали системи фотовідеофіксації дорожнього руху

В Україні запрацювали системи фотовідеофіксації дорожнього руху

Укрінформ
Відсьогодні, 1 червня, в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"З 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху розпочала роботу. На перших етапах фіксуватиметься тільки перевищення встановленої швидкості руху. Пізніше інші порушення: проїзд на заборонений сигнал світлофора, перехрестя, подвійна смуга, рух смугою для громадського транспорту тощо", - написав Криклій.

За його словами, станом на сьогодні Мінінфраструктури встановило на дорогах Київської області 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). В Києві 20 таких камер розміщені на ділянках, де фіксувалась концентрація ДТП.

Криклій додав, що ще 5 комплексів автоматичної фіксації будуть встановлені у Львівській області. Всього у планах відомства - встановити до кінця року в Україні додатково 220 комплексів автоматичної фотовідеофіксації.

Міністр розповів, що, крім цього, станом на сьогодні вже закуплено центр обробки даних і облаштовані робочі місця; доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації; АО "Укрпошта" уклало договори, необхідні для доставки постанов про притягнення до відповідальності порушників.

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"Автофіксація порушень ПДР - не єдиний крок до безпечних доріг та врятованих життів, але він важливий.

Ми працюємо також над розбудовою інфраструктури безпеки, запровадженням аудиту безпеки доріг та сучасних стандартів безпеки", - зазначив Криклій.

Як повідомлялося, 12 березня ц.р. Президент Володимир Зеленський взяв участь у презентації роботи системи відеофіксації в Аналітичному центрі безпеки дорожнього руху.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна повністю готова до запровадження автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

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